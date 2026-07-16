El president Illa y los partidos catalanes piden que se aplique de inmediato la ley de amnistía: “Ya no hay excusas”

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía, al considerar que no es contraria a la directiva europea sobre terrorismo y que no afecta a los intereses europeos. Las reacciones al aval del TJUE a la amnistía no se han hecho esperar y, especialmente desde Catalunya, se reclama que se aplique de inmediato: “Ya no hay excusas”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha preguntado "qué más hace falta para aplicar la ley de amnistía", y ha subrayado que "ya no hay nada que evite esta aplicación de la ley".

El jefe del Ejecutivo catalán ha recordado que la sentencia “es de obligado cumplimiento": "Ya no hay nada que evite esta aplicación de la ley”. Asimismo, Illa ha señalado que "Catalunya ha decidido mirar hacia adelante". "La mayoría de los ciudadanos catalanes y españoles apostamos por el diálogo, la convivencia y para un nuevo futuro", ha indicado.