Aval de Europa a la ley
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El president Illa y los partidos catalanes piden que se aplique de inmediato la ley de amnistía: “Ya no hay excusas”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha preguntado "qué más hace falta para aplicar la ley de amnistía", y ha subrayado que "ya no hay nada que evite esta aplicación de la ley".
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Euskaraz irakurri: Illa presidenteak eta Kataluniako alderdiek amnistia legea berehala aplikatzeko eskatu dute: "Aitzakiarik ez dago jada"
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EITB

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía, al considerar que no es contraria a la directiva europea sobre terrorismo y que no afecta a los intereses europeos. Las reacciones al aval del TJUE a la amnistía no se han hecho esperar y, especialmente desde Catalunya, se reclama que se aplique de inmediato: “Ya no hay excusas”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha preguntado "qué más hace falta para aplicar la ley de amnistía", y ha subrayado que "ya no hay nada que evite esta aplicación de la ley".

El jefe del Ejecutivo catalán ha recordado que la sentencia “es de obligado cumplimiento": "Ya no hay nada que evite esta aplicación de la ley”. Asimismo, Illa ha señalado que "Catalunya ha decidido mirar hacia adelante". "La mayoría de los ciudadanos catalanes y españoles apostamos por el diálogo, la convivencia y para un nuevo futuro", ha indicado. 

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Mientras, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido que se aplique la amnistía tras la sentencia este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  avalando esta Ley Orgánica y estableciendo que se ajusta a la normativa europea: "Ya no hay excusas".

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Por parte de Junts, Jordi Turull, secretario general de la formación, ha indicado que "hoy es un buen día para Catalunya y para el independentismo". "La ley de amnistía es una enmienda a la totalidad a una manera de hacer y de ser del Estado español", ha señalado.

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Generalitat de Catalunya Ley de Amnistía Carles Puigdemont Política

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