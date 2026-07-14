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Aitor Esteban califica de "puro teatro" el discurso de Andueza en el Comité Nacional del PSE-EE

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Aitor Esteban, presidente del BBB, en una entrevista en Radio Euskadi.
18:00 - 20:00
Aitor Esteban, presidente del BBB. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Aitor Estebanek "antzezpen hutsa" dela dio Anduezak PSE-EEren Batzorde Nazionalean eginiko diskurtsoa
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EITB

Última actualización

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que ve "mucha gesticulación" en el discurso del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. En una entrevista concedida al programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, Esteban ha afirmado que el líder socialista sabe que no se debe contraponer la reforma de la Ley de Función Pública con el euskera. En este sentido, ha considerado que las declaraciones de Andueza responden a una estrategia de precampaña política.

Andueza reivindica la "prioridad social" frente a la "prioridad nacional" de PP, Vox y el nacionalismo vasco
EAJ-PNV Política Eneko Andueza

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