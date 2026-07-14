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"Sería un error poner el foco en la polémica, el euskera vive un momento de enorme vitalidad"

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Euskaraz irakurri: "Errorea litzateke polemika piztea, euskarak bizitasun handiko unea bizi du"
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La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco María Ubarretxena ha valorado la decisión del Supremo que declara firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula que el Gobierno Vasco pueda exigir a las subcontratas "las mismas condiciones lingüísticas" del euskera que al personal funcionario.

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