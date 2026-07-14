"Sería un error poner el foco en la polémica, el euskera vive un momento de enorme vitalidad"

El diputado de Sumar Lander Martínez ha hecho una valoración positiva de la asamblea extraordinaria de la formación, en la que se ha elegido a Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez como nuevas coordinadoras de su dirección, al tiempo que ha subrayado que la prioridad de la formación debe ser “mantener un gobierno progresista, que siga ampliando derechos, modernizando la economía y fortaleciendo el estado del bienestar”.