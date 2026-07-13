Peinado da cinco días a Begoña Gómez para justificar que solo viajó a Londres por la graduación de su hija

El juez Juan Carlos Peinado ha dado cinco días a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, para que justifique que utilizó el pasaporte únicamente para asistir a la graduación de su hija en Londres. Al parecer, el magistrado señala que el documento entregado en los juzgados no contiene sellos de entrada y salida que acrediten el desplazamiento.

En una providencia, Peinado advierte de que, si no acredita que el viaje se limitó al autorizado o entiende que incumplió las medidas cautelares, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Cabe recordar, que el juez envió a juicio con jurado a Gómez por cuatro presuntos delitos. Además, el pasado 20 de junio acordó retirarle el pasaporte, prohibirle salir del estado español y obligarla a comparecer en el juzgado cada 15 días al apreciar riesgo de fuga.

Durante las vacaciones de Peinado, el juez sustituto Antonio VIejo autorizó a la mujer de Sánchez viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, entre el 8 y el 10 de julio.

La resolución del magistrador podrá recurrirse en el plazo de tres días.