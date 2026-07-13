La portavoz del EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este lunes que reformar el Código Penal para endurecer las penas por agresiones y delitos de odio contra la policía, tal y como ha propuesto el sindicato ErNE, "no va a ayudar". Es más, cree que "puede producir el efecto contrario".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Aizpurua ha apostado por adoptar "medidas para la convivencia" y hacer "pedagogía democrática", en vez del "punitivismo".

Por otra parte, Aizpurua ha considerado que el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, "se pasó" al anunciar posibles incidentes entre GKS y Ernai en verano, que hasta ahora "no están sucediendo".

En este sentido, cree que aunque "hay que tomar medidas" existe una "instrumentalización" por parte de algunos partidos políticos y sindicatos.