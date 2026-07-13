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La reforma del Código Penal no ayudaría a reducir los ataques contra la Ertzaintza, según Mertxe Aizpurua

La portavoz de EH Bildu en el Congreso cree que el consejero Zupiria fue demasiado lejos cuando anunció posibles incidentes entre GKS y Ernai en verano. Asimismo, ha denunciado un intento de "instrumentalizar" a la Ertzaintza.

Mertxe Aizpurua EH Bildu
Mertxe Aizpurua, entrevistada hoy en Euskadi Irratia. Foto: Euskadi Irratia
Euskaraz irakurri: Zigor Kodea erreformatzeak ez luke Ertzaintzaren aurkako erasoak gutxitzen lagunduko, Mertxe Aizpuruaren arabera
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EITB

Última actualización

La portavoz del EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este lunes que reformar el Código Penal para endurecer las penas por agresiones y delitos de odio contra la policía, tal y como ha propuesto el sindicato ErNE, "no va a ayudar". Es más, cree que "puede producir el efecto contrario".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Aizpurua ha apostado por adoptar "medidas para la convivencia" y hacer "pedagogía democrática", en vez del "punitivismo". 

Por otra parte, Aizpurua ha considerado que el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, "se pasó" al anunciar posibles incidentes entre GKS y Ernai en verano, que hasta ahora "no están sucediendo". 

En este sentido, cree que aunque "hay que tomar medidas" existe una "instrumentalización" por parte de algunos partidos políticos y sindicatos. 

Ertzaintza EH Bildu Política

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