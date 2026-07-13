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Zigor Kodea erreformatzeak ez luke Ertzaintzaren aurkako erasoak gutxitzen lagunduko, Mertxe Aizpuruaren arabera

EH Bilduren Diputatuen Kongresuko bozeramaileak adierazi duenez, uda hasi zenetik hainbat festa izan dira, eta ez da izan Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak iragarritako GKS eta Ernairen arteko istilurik. Halaber, erasoak "hauspotu" eta Ertzaintza "instrumentalizatu" nahi izana salatu du. 

Mertxe Aizpurua EH Bildu
Mertxe Aizpurua, gaur, Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan. Argazkia: Euskadi Irratia
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EITB

Azken eguneratzea

Ertzainen aurkako eraso kopuruak ugaritu egin direla salatu eta ErNE Ertzaintzaren sindikatuak Zigor Kodea gogortzea proposatu ondoren, Mertxe Aizpurua EH Bilduren Diputatuen Kongresuko bozeramaileak adierazi du horrek ez duela lagunduko; are gehiago, horren ustez, "kontra egin dezake zenbait momentutan". 

Elkarbizitzarako neurriak hartzearen alde agertu da, baina ez dute uste punitibismoa denik bidea. 

Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzak Segurtasun sailburuaren aurka egin du, hark iragarritako GKS eta Ernairen arteko istiluak gertatu ez direla eta. Aizpuruaren esanetan, gehiegizkoak izan ziren Zupiriaren istilu iragarpenak: "Nik uste dut pasatu egin zela". 

Halaber, nolabait ertzainen aurkako erasoak "hauspotu" eta Ertzaintza "instrumentalizatzeko" asmoa ikusten du Aizpuruak, eta hori "oso larria" eta "arriskutsua" dela azpimarratu du. 

Ertzaintza EH Bildu Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

De Andres (PP): “Euskal gizartearen parte batek bullying-a jasaten du: ertzainek, alkateek eta Espainiako selekzioaren elastikoa daramatenek”

Javier de Andres EAEko PPko presidentea elkarrizketatu dute Radio Euskadiko Boulevard saioan, eta salatu du euskal gizartearen zati batek “bullyinga” jasaten duela. Haren esanetan, horien artean daude “ertzainak, CCOOko kideak, alderdi guztietako alkateak —batekoak izan ezik—, eta Espainiako selekzioaren elastikoa daramatenak”. Ildo horretan, De Andresek babestu egin du ErNE sindikatuaren proposamena Zigor Kodea gogortzeko, ertzainei eta udaltzainei egiten zaizkien erasoengatik ezartzen diren zigorrak areagotzea.

ERMUA (BIZKAIA), 12/07/2026.- Mari Mar Blanco (2i), hermana de la víctima, junto a Cuca Gamarra (d), durante el acto que el PP celebra en Ermua en recuerdo del edil Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

PPk Miguel Angel Blanco oroitu du

Alderdi Popularrak omenaldia egin dio Miguel Angel Blanco zinegotziari Ermuan, ETAk hil zuela 29 urte betetzen direnean. Bertan izan dira Mari Mar Blanco arreba, Javier de Andres Euskadiko popularren presidentea eta Cuca Gamarra alderdiko idazkariordea. Gamarrak salatu du Pedro Sanchezek EH Bilduren botoei esker eusten diola botereari. Eta iragarri du PP gobernura iristen denean Espetxeetako legea aldatuko duela ETAko presoak etxera ez ekartzeko.

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