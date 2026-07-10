Omenaldia
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Ermuko Udalak Miguel Angel Blancori egindako omenaldian ahanzturan ez erortzearen alde egin du

Iragarkia
ERMUA, 10/07/2026.- El Ayuntamiento de Ermua (Bizkaia) ha homenajeado este viernes al edil del PP de esta localidad Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 29 años de su secuestro y posterior asesinato por parte de la banda terrorista ETA. En el acto han participado la alcaldesa de Ermua, Beatriz Gámiz, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia (d), la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José (2d), así como los tíos de Miguel Ángel Blanco (i). EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

29 urte dira ETAk Miguel Angel Blanco bahitu eta hil zuela, euskal gizartean sekulako astindua eman zuen gertaera. Gaur bere jaioterrian, Ermuan, omenaldia eskaini diote, eta mezu bat zabaldu horrelako gertaerak ahanzturan ez geratzeko.

Terrorismoaren biktimak ETA Ermua Politika

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