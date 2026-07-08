"Ez litzateke lehen aldia presidente batek ihes egiten duena", erantzun dio Peinado epaileak Begoña Gomezi
Magistratuak ekainaren 30ean sinatutako auto batean defendatu du bere erabakia, bere ordezkoak gai horren inguruan beste erabaki bat hartu baino lehen. Azken horrek baimena eman dio Gomezi Londresera bidaiatzeko, baina ez Ankarara.
Juan Carlos Peinado epaileak errefusatu egin du Begoña Gómezen argudioa, hau da, ez dagoela ihes egiteko arriskurik etengabe polizia-agenteen eskoltapean egoteagatik. Ekainaren 30eko data daukan auto batean, Peinadok dio egoera horrek ez duela ihes egiteko aukera ezabatzen, eta gaineratu du "ez litzatekeela lehen aldia izango" Europar Batasuneko herrialde bateko Gobernuko presidente batek Afrikako herrialde batera "ihes egiten duena", ustelkeria-kasu baten aurrean justiziaren ekintza saihesteko.
Asteazken honetan ezagututako dokumentuan, Peinadok adierazi du ondoan izan dituen polizia "ia guztiek" lan "eredugarria" egin dutela eta, beraz, ez du haien profesionaltasunaren inguruko zalantzarik.
Ebazpen horrekin, Peinadok idatziz defendatzen du bere jarrera, Gobernuko presidentearen emaztearen defentsak ekainaren 20ko autoaren aurka aurkeztutako kexa-errekurtso baten aurrean. Auto horrek epaiketa hastea eta kautelazko neurriak ezartzea erabaki zuen.
Kautelazko neurri horiek pasaportea kentzea eta Espainiatik irteteko debekua ezartzen dute, negozioetako ustelkeria, eragimen-trafikoa, bidegabeko jabetzea eta bidegabeko eralgitzea delituen ustezko epaiketa egin arte.
Asteazken honetan ezagututako autoa Peinadoren ordezkoaren erabakiaren aurrekoa da. Izan ere, ordezkoak baimena eman dio Begoña Gomezi Londresera bidaiatzeko alabaren graduazioan parte hartu ahal izateko, baina ez NATOk Ankaran duen goi-bilerara.
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