Pau Blasi legebiltzarkide sozialistak “pazientzia” izateko eskatu dio lehendakariari eskumenen negoziazioan
Pau Blasi PSE-EEko legebiltzarkideak jarrerak lasaitzeko eskatu dio Pradalesi, lehendakariak joan den astean salatu ondotik Espainiako Gobernuak transferentzien inguruko akordioa ez betetzea "errespetu falta onartezina" dela. Testuinguru horretan, Blasik azpimarratu du "hitz potolorik gabe" aritu behar dela eskumenen negoziazioa behar bezala bideratzeko.
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Transferentzien inguruko negoziazioak ez doazela ondo onartu du Ubarretxenak
Eusko Jaurlaritzako Autogobernu sailburuak onartu du materia zailak dituztela mahai gainean, baina "borondate politikoa" egonez gero oztopoak gainditzea posible dela uste du.
Epaileak ukatu egin dio Begoña Gomezi NATOren goi-bilerara joatea, baina Londresera bidaiatzeko baimena eman dio
Gomezen defentsak uztailaren 7tik 10era Espainiatik irtetea eskatu zuen, NATOk Turkian egitekoa duen goi-bilerara joateko eta, ondoren, Londresera, alabaren graduaziora.
Hamasek Gazako gobernua utzi du eta Palestinako batzorde teknokrata bati eman dio boterea
Hamas desegin ondoren, organo horrek eskualdea kudeatu beharko du, su-etenean jasotako jarraibideei jarraituz.
Lehendakari bat aurrenekoz txupinazoan: "Beste herritar bat bezala, kalean ibiltzea da nire helburua"
Lehen aldia da jardunean dagoen lehendakari bat San Fermineko txupinazoan udaletxean dagoela gonbidatu gisa eta ETBko saio berezian izan da. "Jendeak gozatzea, bakean eta errespetuz", hori espero du Imanol Pradalesek.
Juanma Morenok Andaluziako presidente kargua hartu du hirugarrenez
Juanma Moreno Andaluziako Alderdi Popularreko buruak hirugarrenez hartu du Juntako presidente kargua. San Telmo Jauregian egin da ekitaldia eta bertan izan da Manuel Gavira presidenteordea, Voxen Andaluziako burua. Karguaren zina egin ostean Andaluziako presidentea "harro" agertu da. Aipamena egin die Andaluzian jaio zirenei eta baita "gaur egun kanpotik etorri eta berea den lurrarekin konpromisoa hartu dutenei" ere. Voxekin koalizioan abiatu duen legealdia "emankorra" eta "luzea" izatea espero duela gaineratu du.
Matutek, Sanchezen gobernuaren "egoera delikatuari" buruz: "Gobernatzea ez da eustea"
EH Bilduk Kongresuan duen diputatu eta bozeramaile ondokoak uste du gobernu bat zuzentzeari "helburu bat" eman behar zaiola, eta kasu honetan "eskubide sozial, demokratiko eta nazio anitzen agendan aurrera egitea" dela.
Ehunka lagun kalera atera dira Iruñean preso eta iheslaririk gabeko jaiak aldarrikatzeko
Sare taldeak adierazi duenez, presoak eta iheslariak Euskal Herrira itzultzeko prozesua "eskailerako azken mailan" dago, eta hori gainditzeko ohiko espetxe-legedia aplikatzeko eta mobilizazio sozialarekin jarraitzeko deia egin du, sanferminen hasierarekin bat eginez.
Transferentzien akordioa ez betetzea "errespetu falta onartezina" dela ohartarazi dio lehendakariak Sanchezi
"Beti 'ezetz' esaten duen eta proposamenik egiten ez duen horma baten aurka egin dugu talka", azaldu du Imanol Pradalesek, Jaurlaritzak asteon zenbait Ministeriorekin egindako bilerei buruz. Horregatik, aldeen arteko konfiantza "gero eta txikiagoa" dela ohartarazi dio Espainiako Gobernuko presidenteari.
EAJk berretsi egin du Bilboko Alkatetzarako Mikel Hidalgoren hautagaitza
Bilboko 33 urteko politikaria hautagai bakarra izan zen, eta aho batez babestu dute EAJren 13 udal batzarrek.