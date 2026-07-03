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Transferentzien akordioa ez betetzea "errespetu falta onartezina" dela ohartarazi dio lehendakariak Sanchezi

"Beti 'ezetz' esaten duen eta proposamenik egiten ez duen horma baten aurka egin dugu talka", azaldu du Imanol Pradalesek, Jaurlaritzak asteon zenbait Ministeriorekin egindako bilerei buruz. Horregatik, aldeen arteko konfiantza "gero eta txikiagoa" dela ohartarazi dio Espainiako Gobernuko presidenteari.

Iragarkia
Imanol Pradales lehendakaria
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak ohartarazi du Espainiako Gobernuak transferentzien inguruko akordioa ez betetzea "errespetu falta onartezina" dela, eta gaineratu du aldeen arteko konfiantza "gero eta txikiagoa dela".

RTVEk egindako elkarrizketa batean, Pradalesek kritikatu du martxoan adostutakoa ez dela "bete", eta egungo negoziazioetan Eusko Jaurlaritzak "horma baten aurka" talka egin duela, "uneoro 'ezetz' esaten duena eta proposamenik egiten ez duena".

"Zertan ari dira? Espero dut euskal gizartearekin ez jokatzea", azpimarratu du. 

 

Estatuko legegintza, "egoera kritikoan"

Bestalde, Jaurlaritzako buruak adierazi du Estatuko legegintzaldia "egoera kritikoan" dagoela, eta "ezinezkoa" dirudiela Aurrekontu Orokorrak onartzeak.

Nolanahi ere, Sanchezen Gobernuarekin lanean jarraituko duela erantsi du. Hori bai, gobernuburuak "zentzua eta ordena" eman behar dizkio agintaldiari, haren Exekutiboak "desegite prozesuan" barrena ez egiteko.

"Partidak irauten duen bitartean, guk jokatu egingo dugu", laburbildu du.

PPrekiko harremanak "ez daude une onenean"

Pedro Sanchezen aurkako balizko zentsura mozioaren inguruan, lehendakariak "bazterrak nahastea" egotzi dio PPri. Horren haritik, EAJ-PP harremanak ez daudela "une onenean" ohartarazi du.

Kazetariek hauteskunde orokorrak udal eta foru hauteskundeekin batera egitea aproposa ote litzatekeen galdetu diote, eta Pradalesek erantzun du "dakienagatik" EAJk ez duela horri buruzko hausnarketarik egin oraindik, baina "osasuntsuena" hauteskundeak egun ezberdinetan egitea dela iritzi dio.

Imanol Pradales Pedro Sanchez Politika

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