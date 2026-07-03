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El lehendakari advierte a Sánchez de que el incumplimiento en las transferencias es una "inaceptable falta de respeto"

"Nos hemos encontrado con un muro que dice 'no' y no propone alternativas", ha lamentado Imanol Pradales sobre las reuniones bilaterales mantenidas con diferentes Ministerios esta semana, por lo que ha mostrado su "preocupación" y ha advertido de que "cada vez hay menos confianza entre las partes". 

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Imanol Pradales lehendakaria
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Euskaraz irakurri: Lehendakariak ohartarazi duenez, transferentzien inguruko azken bilerak "gaizki joan dira": "Ezetz dioen horma batekin egin dugu topo"

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El lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado de "inaceptable falta de respeto" los incumplimientos por parte del Gobierno de España de los acuerdos sobre las transferencias pendientes a Euskadi, y ha alertado de que "cada vez hay menos confianza entre las partes".

Entrevistado en 'Los Desayunos' de RTVE, Pradales ha criticado que los pactos alcanzados en marzo "no se han cumplido" y que en las negociaciones actuales el Gobierno Vasco se está encontrando "con un frontón" a pesar de que se había acordado "dar un salto relevante" en el traspaso de competencias.

"¿A qué están jugando? Espero que no jueguen con el pueblo vasco", ha dicho el lehendakari, que ha añadido que está en manos del presidente, Pedro Sánchez, cumplir con lo acordado y espera que eso se plasme en la cumbre bilateral de este mes. 

La legislatura estatal está "en un momento crítico"

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo vasco ha dicho que la legislatura estatal está en un momento "crítico y delicado" y que "parece una misión imposible" aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

El lehendakari ha dicho no obstante que él seguirá trabajando con el Gobierno de Pedro Sánchez "en tanto en cuanto exista legislatura", pero espera que el mandatario dote a este período "de cierto sentido y orden", porque si no "es muy complicado que aguante" y puede "entrar en descomposición".

Pradales espera que, hasta que acabe la legislatura, se pueda avanzar en los temas que preocupan a Euskadi y ha sentenciado: "Mientras haya juego y haya partida nosotros tenemos que jugar esa partida". 

Las relaciones con el PP "no pasan por su mejor momento"

Sobre una eventual moción de censura a Sánchez, Pradales ha acusado al PP de estar "mareando la perdiz" al interpelar continuamente a los socios del Gobierno de España para que la planteen, y ha advertido de que las relaciones del PNV con la formación de Alberto Núñez Feijóo no pasan por su mejor momento.

Sobre si el PNV ha pedido a Sánchez que no haya "superdomingo electoral" en mayo haciendo coincidir las generales con las municipales, forales y autonómicas, ha recordado dicho que "hasta donde conozco el PNV no ha hablado de estas cuestiones abiertamente", aunque ha considerado "sano" desde el punto de vista democrático que la ciudadanía pueda opinar sobre cada elección de forma separada.

Imanol Pradales Pedro Sánchez Política

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