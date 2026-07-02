El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO del cuerpo, Manuel Llamas, en el caso Leire.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez ha citado a ambos a declarar como imputados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia el próximo 16 de julio.

El juez Pedraz les imputa por esos delitos en relación con las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.

La directora de la Guardia Civil se reunió en dos ocasiones con la exmilitante socialista Leire Díez, según indicó en el Senado. González, no obstante, indicó que la primera reunión tuvo que ver con una cuestión profesional, mientras que en la segunda de las citas le había pedido que el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, fuera repuesto en su cargo.