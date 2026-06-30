El Consejo de Estudiantes de EHU advierte que la decisión judicial puede romper el principio de igualdad

Las medidas cautelares solicitadas por familias de estudiantes afectados por los suspensos en el examen de Euskera de la PAU que han sido estimadas por varios tribunales han creado un gran revuelo, tanto en la comunidad estudiantil como en el ámbito político. El Gobierno Vasco y EHU han acordado ampliar provisionalmente las plazas en el curso 2026-2027, y antes de dar a conocer esa decisión no han sido pocos quienes se han pronunciado respecto a los autos judiciales.

El Consejo de Estudiantes de EHU ha advertido de que la decisión judicial de que no sea tenida en cuenta la calificación en Euskera por los alumnos que recurrieron a la Justicia "puede romper el principio de igualdad en el acceso a la universidad".

En la misma línea, el parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha expresado su “profundo rechazo” a la decisión de estos juzgados, al considerar que esta “inaceptable” medida “supone un agravio para miles y miles de estudiantes vascos, y que pude crear un precedente muy peligroso”.

Arrese, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, cree, además, que es “especialmente preocupante” la actitud del Gobierno Vasco, “al poner en cuestión un sistema de corrección” de exámenes.

Ezker Anitza-IU también ha considerado "claramente discriminatorios" los autos judiciales "que dejan en suspenso los ceros" y ha pedido al Gobierno Vasco que amplíe el número de plazas de la universidad.

En una nota, la formación de izquierdas ha opinado que "la decisión de los jueces añade un problema más a este caso ya que en lugar de ofrecer protección y seguridad perjudica al resto de estudiantes que sí aprobaron las pruebas siguiendo las reglas establecidas".

En el ámbito sindical, Steilas se ha mostrado crítico con las medidas cautelares, ya que, a su juicio, “castiga el esfuerzo” de los estudiantes que han aprobado la asignatura y “debilita la igualdad de oportunidades” del sistema educativo.

Para este sindicato, los resultados de la prueba evidencian “los desequilibrios” que se dan en el sistema educativo vasco entre las diferentes redes y, a su entender, “esta última medida no hace más que reforzar” su diagnóstico.

Por su parte, LAB ha reclamado al Gobierno Vasco que apoye al profesorado que ha corregido los exámenes y que “no alimente la ofensiva contra el euskara”.

El sindicato ha indicado que el Gobierno Vasco, impulsado por su “actitud política contraria” al actual rectorado de EHU, "ha reforzado y alimentado un problema que hasta ahora no generaba la corrección de las pruebas de la selectividad", en un ámbito que "tanto el Departamento de Educación como EHU tienen una responsabilidad compartida".

Exigencias al rector para que cumpla los autos

La parlamentaria y presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha acusado al rector de EHU, Joserramon Bengoetxea, de "declararse en rebeldía" ante las decisiones judiciales, y le ha reprochado actuar con "una gestión negligente" y "una soberbia intolerable que pagarán los estudiantes".

A través de las redes sociales, Larrea ha advertido al rector de que la justicia "no se negocia, se cumple" y ha afirmado que "el despropósito" en EHU "ha alcanzado cotas de auténtico esperpento".

Por su parte, la Comisión Ejecutiva del PSE-EE ha instado al rector de la EHU "a garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado en las pruebas de acceso a la universidad, circunstancia que a todas luces no se ha producido con la evaluación de determinados exámenes en la reciente convocatoria de la PAU, y a cumplir con las medidas cautelares señaladas por los tribunales".

La secretaria de Universidades, Innovación e Investigación del PSE-EE, Patricia Campelo, además, ha pedido al Departamento de Educación del Gobierno Vasco "una actitud proactiva en la defensa de los modelos y beligerante con cualquier intento de cuestionar el actual sistema, que está obligado a proporcionar a todos los alumnos y alumnas la competencia adecuada en las dos lenguas oficiales".