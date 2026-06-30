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Los tribunales exigen a la EHU que garantice la reserva de plaza a los alumnos afectados por los ceros en euskera

El Tribunal de Instancia de Bilbao oficiará a la EHU, que se ha opuesto a las medidas provisionales, y en su caso a la Administración educativa competente para la efectividad inmediata de las mismas.
(Foto de ARCHIVO) Palacio de Justicia de Bilbao EUROPA PRESS 06/1/2026
Palacio de Justicia de Bilbao. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Ikasleek eskatutako kautelazko neurria onartu dute, JUPeko euskara kalifikazioak ez daitezen kontuan hartu unibertsitatean matrikulatzeko
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Agencias | EITB

Última actualización

El Tribunal de Instancia de Bilbao insta a la EHU a adoptar las medidas cautelares de manera inmediata, ya que el proceso de matriculación en los diferentes grados de la EHU finaliza este martes, 30 de junio. Según el Tribunal, “existe una urgencia a día de hoy en que los alumnos obtengan una respuesta al caso planteado en el ámbito de la medida cautelar”. Asimismo, asegura que "una posterior sentencia, en caso de resultar estimatoria, carecería de eficacia alguna. El alumno cursaría sus estudios en otro lugar si no hubiera obtenido plaza, siendo el perjuicio irreparable”. 

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