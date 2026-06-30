El Tribunal de Instancia de Bilbao insta a la EHU a adoptar las medidas cautelares de manera inmediata, ya que el proceso de matriculación en los diferentes grados de la EHU finaliza este martes, 30 de junio. Según el Tribunal, “existe una urgencia a día de hoy en que los alumnos obtengan una respuesta al caso planteado en el ámbito de la medida cautelar”. Asimismo, asegura que "una posterior sentencia, en caso de resultar estimatoria, carecería de eficacia alguna. El alumno cursaría sus estudios en otro lugar si no hubiera obtenido plaza, siendo el perjuicio irreparable”.

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