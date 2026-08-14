La AP-8 ha registrado este viernes retenciones de hasta 11 kilómetros en Irun (Gipuzkoa), a partir del paso fronterizo de Biriatou y en dirección a Baiona, según ha informado el Departamento de Seguridad. La elevada densidad de tráfico ha provocado colas desde media mañana, que se han intensificado a lo largo de la jornada.

Las afecciones también alcanzan la GI-636, a la altura de la circunvalación de Irun, y algunas vías de la localidad. Este escenario se produce después de que este jueves las retenciones en sentido Baiona llegaran a los 13 kilómetros y el tráfico terminara afectando a la red viaria urbana.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Irun ha activado este viernes un dispositivo especial de Policía Local, que contempla restricciones de circulación en el centro para los vehículos no locales. El Consistorio aconseja evitar la AP-8 y la GI-636 en sentido a la frontera y recomienda utilizar el transporte público siempre que sea posible.

Irun reclama anticipar la Operación Retorno

En este contexto, la alcaldesa, Cristina Laborda, ha reclamado al Gobierno Vasco que adelante la activación de su dispositivo especial de Operación Retorno para reforzar la respuesta en la red interurbana y evitar que las retenciones lleguen a la ciudad. Laborda ha defendido una mayor coordinación entre las administraciones y los cuerpos policiales a ambos lados de la frontera.

La regidora también ha pedido que, ante situaciones extremas como la vivida este jueves, se levanten las barreras de los peajes para agilizar el tráfico y evitar que el colapso de las vías principales se traslade a carreteras secundarias y calles de Irun.

El Ayuntamiento sostiene que las retenciones responden a la presión del tráfico internacional y a las afecciones derivadas de los controles y otras medidas en territorio francés. Laborda ha señalado además la necesidad de avanzar en infraestructuras como la Ronda Sur para disponer de alternativas que permitan reducir la presión sobre los principales accesos a la ciudad.