El incendio forestal de Llanteno, en Aiaraldea, ha evolucionado favorablemente durante la noche y los bomberos han conseguido estabilizar uno de los flancos del incendio. Los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar para poder perimetrar el otro flanco.

El fuego, que se originó el lunes por la tarde en una zona de pinos, helechos y abundante vegetación entre los términos de Aiara, Artziniega y Gordexola, se reavivó ayer y llevó al Gobierno Vasco a activar la situación 0 de la fase de emergencia del Plan Especial por Riesgo de Incendios Forestales.

El fuego volvió a superar el perímetro

Las llamas se reactivaron en el monte Idubaltza, en el entorno de Llanteno, después de que el incendio declarado el pasado lunes hubiera quedado perimetrado y bajo control. La combinación de las altas temperaturas y las condiciones del terreno seco favoreció el avance del fuego, que llegó a superar uno de los cortafuegos establecidos.

Como medida preventiva, se desalojaron varios caseríos de los barrios de Basualdo, La Cabaña, Ureta y Abiaga. Algunos de los vecinos pasaron la noche en Artziniega o Laudio, mientras que también se estableció un corte en la carretera A-3634 de acceso a Llanteno.

Amplio dispositivo de extinción

El operativo terrestre se reforzó durante la tarde y la noche con efectivos de los parques de bomberos de Laudio, Nanclares de la Oca y Espejo, además de brigadas forestales, guardas forales y maquinaria pesada.

Durante la jornada también participaron medios aéreos, entre ellos varios helicópteros de extinción y aeronaves de apoyo. Las piscinas municipales de Artziniega volvieron a utilizarse para abastecer de agua a los helicópteros, por lo que permanecieron cerradas como medida preventiva.