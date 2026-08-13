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El viento y el calor reavivan el incendio de Aiaraldea, que obliga a desalojar un caserío

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El viento y el calor reavivan el incendio de Aiaraldea, que obliga a desalojar un caserío
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Haizeak eta beroak Aiaraldeko sutea berpiztu dute, eta baserri bat hustu behar izan dute
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EITB

Última actualización

Las altas temperaturas y el viento han reavivado los rescoldos del incendio originado hace varios días en una zona de bosque y helechos de Aiaraldea. Los equipos de extinción trabajan para contener las llamas, mientras un caserío ha sido desalojado de forma preventiva.

Incendios Araba-Álava Comunidad Autonóma Vasca Desastres naturales Sociedad

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