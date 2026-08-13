Eclipse solar total
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¿Dónde y cuándo podrá verse el próximo eclipse solar total?

La expectación es creciente y ya se nota en el sector turístico. Algunos alojamientos de Cádiz y Málaga, dos de los puntos elegidos por muchos aficionados a la astronomía por sus buenas condiciones de observación, ya han colgado el cartel de completo.
SALINAS DE AÑANA (ÁLAVA), 12/08/2026.- Fase de la totalidad del eclipse solar total que ha tenido lugar este miércoles, el primero en la península ibérica desde 1905 y que ha sido visible en un 100% en la localidad alavesa de Salinas de Añana. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Eclipse solar en Salinas de Añana (Álava). Foto: EFE
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EITB

Última actualización

El impacto del último eclipse solar ha sido tal que la mirada ya está puesta en el próximo gran fenómeno astronómico que podrá contemplarse, en menos de un año: el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027.

La expectación es creciente y ya se nota en el sector turístico. Algunos alojamientos de Cádiz y Málaga, dos de los puntos elegidos por muchos aficionados a la astronomía por sus buenas condiciones de observación, ya han colgado el cartel de completo. Desde Euskadi son numerosos los viajeros que están planificando con antelación su desplazamiento hacia Andalucía.

Hoteles, apartamentos y otros alojamientos comienzan a escasear para esas fechas, a medida que aumenta el interés por presenciar en directo un fenómeno que tendrá lugar en pleno día, alrededor de las 11:00 horas.

En Tarifa, uno de los enclaves privilegiados para observarlo, la totalidad alcanzará aproximadamente 4 minutos y 40 segundos, un espectáculo que promete convertir buena parte del sur de España en un gran punto de encuentro para aficionados y profesionales.

Los astrofísicos también preparan con meses de antelación sus desplazamientos. Para quienes busquen una duración todavía mayor, Egipto será uno de los destinos destacados: allí la oscuridad total llegará cerca del mediodía y podrá prolongarse durante hasta seis minutos.

El calendario ya está marcado y, para muchos, la carrera por encontrar el mejor lugar desde el que contemplar el eclipse de 2027 ha comenzado.

Eclipses solares Eclipses lunares Ciencia Sociedad

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