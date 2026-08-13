Eclipse solar total
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La 'noche' más corta, a 11 000 metros de altitud

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eguzki-eklipse osoaren irudiak, Iberiaren hegazkin berezitik
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EITB

Última actualización

Iberia fletó este miércoles un vuelo especial para sobrevolar la provincia de Palencia durante el eclipse, logrando las mejores vistas, sin riesgo de nubes y con gran nitidez.

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