ECLIPSE
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¿Cómo se verá el eclipse solar desde tu localidad? Consulta aquí los mapas del fenómeno histórico

La Luna ocultará por completo al Sol el próximo 12 de agosto de 2026 en un fenómeno excepcional que no volverá a observarse desde nuestro territorio hasta el año 2183. El eclipse solar total comenzará al atardecer y convertirá la jornada en "el día de los dos atardeceres", un acontecimiento que podrá seguirse en directo a través de Orain.eus.

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EITB

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El cielo ofrecerá una imagen poco habitual el miércoles 12 de agosto de 2026. La Luna comenzará a situarse delante del Sol hacia las 19:30 horas, dando inicio a un eclipse solar que alcanzará su fase total aproximadamente a las 20:27 horas.

Durante unos minutos, la Luna cubrirá completamente el disco solar y el día se transformará en una especie de noche breve. Después, el fenómeno irá perdiendo intensidad hasta que, alrededor de una hora más tarde, el cielo recupere su aspecto habitual.

La singularidad de este eclipse lo convierte en una cita histórica para la ciudadanía, ya que un fenómeno similar no volverá a ser visible desde nuestro territorio hasta el año 2183. Para la mayoría de las generaciones actuales será, por tanto, una oportunidad única de observar un eclipse solar total.

Consulta cómo se verá desde tu localidad

La visibilidad del eclipse variará en función del punto exacto desde el que se observe. La hora, la duración de la fase total y el grado de ocultación del Sol dependerán de la ubicación concreta.

Además, el eclipse podrá seguirse en directo a través de Orain.eus, con información actualizada y explicaciones para entender uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años.

"El día de los dos atardeceres"

El Gobierno Vasco ha preparado una exposición itinerante dedicada a este acontecimiento bajo el título "El día de los dos atardeceres", una referencia al momento en el que el eclipse transformará la luz del final de la tarde y permitirá vivir dos cambios de cielo en una misma jornada.

Los eclipses solares totales se producen cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente la luz que llega desde nuestra estrella. Aunque ocurren con cierta frecuencia en distintas zonas del planeta, que uno sea visible desde un mismo territorio es un acontecimiento mucho menos habitual.

Por ello, el 12 de agosto de 2026 quedará marcado en el calendario como una fecha excepcional para la observación del cielo. Un fenómeno breve, pero irrepetible para quienes lo contemplen desde Euskal Herria.

Eclipses solares Comunidad Autonóma Vasca Navarra Iparralde Sociedad

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