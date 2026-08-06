El cielo ofrecerá una imagen poco habitual el miércoles 12 de agosto de 2026. La Luna comenzará a situarse delante del Sol hacia las 19:30 horas, dando inicio a un eclipse solar que alcanzará su fase total aproximadamente a las 20:27 horas.

Durante unos minutos, la Luna cubrirá completamente el disco solar y el día se transformará en una especie de noche breve. Después, el fenómeno irá perdiendo intensidad hasta que, alrededor de una hora más tarde, el cielo recupere su aspecto habitual.

La singularidad de este eclipse lo convierte en una cita histórica para la ciudadanía, ya que un fenómeno similar no volverá a ser visible desde nuestro territorio hasta el año 2183. Para la mayoría de las generaciones actuales será, por tanto, una oportunidad única de observar un eclipse solar total.