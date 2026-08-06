El cribado de cáncer colorrectal reduce a la mitad la mortalidad en Euskadi

El análisis, que revisa los 438.134 fallecimientos registrados en Euskadi en ese periodo, identifica 16.298 muertes por cáncer colorrectal, el 3,7% del total. La tasa de mortalidad ajustada por edad pasó de 32,8 a 23,1 muertes por cada 100.000 habitantes entre 2004 y 2024, un descenso del 29,6%.

El dato más llamativo llega al mirar solo a la población diana del cribado, las personas de entre 50 y 69 años: ahí la mortalidad cayó un 50,1%, de 39,7 a 19,8 muertes por 100.000 habitantes. Los investigadores calculan que, sin el programa de detección precoz, la tasa habría rondado las 36,8 muertes por 100.000 en 2024, lo que sitúa la reducción atribuible al cribado en un 46,2%.