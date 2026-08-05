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En directo: Abordaje Pirata

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abordaje pirata donosti
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abordaje pirata donosti
Euskaraz irakurri: Zuzenean: Abordatze Pirata 2026

Última actualización

El abordaje de la ciudad queda en manos de Donostiako Piratak, que salen del muelle de la capital guipuzcoana y desembarcan en la playa de La Concha. La retransmisión del evento comenzará a las 16:25 horas.

Semana Grande Donostia 2026 Donostia-San Sebastián Sociedad

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