Trump presiona a Irán mientras Teherán y Omán negocian la apertura del estrecho de Ormuz

Irán y Omán avanzan en las negociaciones para definir el futuro de la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía. Teherán ha asegurado que las conversaciones mantienen un tono positivo en los ámbitos técnico y político, mientras aumenta la presión de Estados Unidos para reabrir este enclave estratégico.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, ha explicado que ambos países trabajan en un nuevo mecanismo que permita gestionar el tránsito marítimo y establecer rutas seguras de entrada y salida para los buques.

"Las negociaciones han sido evaluadas positivamente tanto a nivel técnico como político", ha señalado Bagaei, quien ha añadido que Irán y Omán buscan garantizar tanto sus derechos soberanos como sus necesidades de seguridad nacional.

El diplomático iraní ha indicado que los detalles definitivos del acuerdo se conocerán cuando finalicen las conversaciones y ambas partes alcancen una decisión común.