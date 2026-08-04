VIOLENCIA MACHISTA
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Un hombre muere en Estella-Lizarra al caer de un balcón cuando huía de la Policía tras un aviso por violencia de género

El fallecido se precipitó desde un cuarto piso cuando, según la investigación inicial, intentaba pasar de un balcón a otro tras la llegada de los agentes a una vivienda de la plaza de Santiago, donde una mujer había alertado de una posible agresión.
Euskaraz irakurri: Gizon bat hil da Lizarran, balkoi batetik erorita, Poliziarengandik ihesi zihoala, genero-indarkeriako ustezko kasu baten ostean
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EITB

Última actualización

Un hombre ha fallecido esta madrugada en Estella-Lizarra tras caer desde un cuarto piso de una vivienda de la plaza de Santiago mientras, al parecer, trataba de huir de la Policía tras un aviso por un caso de violencia de género

Los hechos han ocurrido durante la cuarta jornada de las fiestas patronales de la localidad navarra, por lo que el entorno se encontraba muy concurrido por asistentes a un concierto.

Según ha informado la Policía Municipal de Estella-Lizarra, los hechos han ocurrido sobre las 02:15 horas, cuando SOS Navarra recibió una llamada de una mujer que alertaba de que estaba siendo agredida en un domicilio de la plaza de Santiago.

Los agentes acudieron hasta la vivienda y, mientras subían al domicilio, un hombre se precipitó desde un balcón. El varón sufrió heridas incompatibles con la vida y falleció en el lugar.

La primera hipótesis que se investiga es que el hombre intentaba escapar de la intervención policial pasando de un balcón a otro cuando cayó al vacío desde el cuarto piso.

Tras el suceso, la zona fue acordonada y la plaza de Santiago fue desalojada. 

La Policía Judicial de la Policía Foral se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar la secuencia exacta de los hechos. La investigación permanece abierta.

Navarra Estella Violencia machista Sociedad

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