Un hombre ha fallecido esta madrugada en Estella-Lizarra tras caer desde un cuarto piso de una vivienda de la plaza de Santiago mientras, al parecer, trataba de huir de la Policía tras un aviso por un caso de violencia de género.

Los hechos han ocurrido durante la cuarta jornada de las fiestas patronales de la localidad navarra, por lo que el entorno se encontraba muy concurrido por asistentes a un concierto.

Según ha informado la Policía Municipal de Estella-Lizarra, los hechos han ocurrido sobre las 02:15 horas, cuando SOS Navarra recibió una llamada de una mujer que alertaba de que estaba siendo agredida en un domicilio de la plaza de Santiago.

Los agentes acudieron hasta la vivienda y, mientras subían al domicilio, un hombre se precipitó desde un balcón. El varón sufrió heridas incompatibles con la vida y falleció en el lugar.

La primera hipótesis que se investiga es que el hombre intentaba escapar de la intervención policial pasando de un balcón a otro cuando cayó al vacío desde el cuarto piso.

Tras el suceso, la zona fue acordonada y la plaza de Santiago fue desalojada.

La Policía Judicial de la Policía Foral se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar la secuencia exacta de los hechos. La investigación permanece abierta.