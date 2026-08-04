Vitoria-Gasteiz da la bienvenida a La Blanca con la tradicional bajada de Celedón

Vitoria-Gasteiz vive hoy el inicio de las fiestas de La Blanca con dos de sus momentos más emblemáticos: el chupinazo y la bajada de Celedón. A las 18:00 horas, miles de personas se reunirán en la plaza de la Virgen Blanca para asistir al comienzo oficial de unas celebraciones que se prolongan hasta la madrugada del 10 de agosto y que incluyen más de 400 actividades.

El cohete anunciador correrá este año a cargo del Baskonia Participarán en el acto el presidente del club, Josean Querejeta, el entrenador Paolo Galbiati, el capitán Tadas Sedekerskis y la representante de la afición, Myriam Pereda.

Tras el chupinazo llegará uno de los momentos más esperados de las fiestas: la bajada de Celedón, Iñaki Kerejazu, que afronta su tercer año encarnando al popular personaje, descenderá por el cable hasta la plaza y cruzará entre la multitud hasta la balconada de la iglesia de San Miguel. En los últimos años, el recorrido cuenta con el apoyo de personas voluntarias de las cuadrillas para facilitar el avance y mejorar la seguridad.

La previsión meteorológica apunta, además, a una tarde estable y soleada, con temperaturas en torno a los 27 grados.