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Vitoria-Gasteiz da la bienvenida a La Blanca con la tradicional bajada de Celedón

Las fiestas de La Blanca arrancan este martes a las 18:00 horas con el tradicional chupinazo, que este año lanzará el Baskonia, y la bajada de Celedón en una plaza de la Virgen Blanca repleta de público. EITB ofrecerá en directo el inicio de las celebraciones desde las 17:30 horas en ETB2 y eitb.eus en una programación especial que acompañará los principales actos de las fiestas hasta el 9 de agosto.

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gasteiz, jaiei ongi etorria emateko prest Zeledonen jaitsierarekin
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EITB

Última actualización

Vitoria-Gasteiz vive hoy el inicio de las fiestas de La Blanca con dos de sus momentos más emblemáticos: el chupinazo y la bajada de Celedón. A las 18:00 horas, miles de personas se reunirán en la plaza de la Virgen Blanca para asistir al comienzo oficial de unas celebraciones que se prolongan hasta la madrugada del 10 de agosto y que incluyen más de 400 actividades.

El cohete anunciador correrá este año a cargo del Baskonia Participarán en el acto el presidente del club, Josean Querejeta, el entrenador Paolo Galbiati, el capitán Tadas Sedekerskis y la representante de la afición, Myriam Pereda.

Tras el chupinazo llegará uno de los momentos más esperados de las fiestas: la bajada de Celedón, Iñaki Kerejazu, que afronta su tercer año encarnando al popular personaje, descenderá por el cable hasta la plaza y cruzará entre la multitud hasta la balconada de la iglesia de San Miguel. En los últimos años, el recorrido cuenta con el apoyo de personas voluntarias de las cuadrillas para facilitar el avance y mejorar la seguridad.

La previsión meteorológica apunta, además, a una tarde estable y soleada, con temperaturas en torno a los 27 grados.

Llamamiento a unas fiestas sin agresiones

Las instituciones y diferentes colectivos han aprovechado el inicio de las fiestas para insistir en la necesidad de disfrutar de unas celebraciones basadas en el respeto.

Desde el grupo de Igualdad de la Comisión de Blusas y Neskas han reivindicado unas fiestas igualitarias y libres de agresiones sexuales. En la misma línea, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha hecho un llamamiento al respeto y a la convivencia durante estos días.

Por su parte, el Movimiento Feminista de Vitoria-Gasteiz volverá a activar su protocolo contra las agresiones machistas y LGTBIfóbicas. Como en años anteriores, puso a disposición de la ciudadanía un teléfono de atención que funcionará las 24 horas del día durante las fiestas.

Más de 400 actividades e incertidumbre por la huelga

El programa de La Blanca incluye conciertos, paseíllos de las 32 cuadrillas de blusas y neskas, vaquillas, pelota a mano profesional, actuaciones de humor, gargantúas, el zoco árabe, descenso de goitiberas y fuegos artificiales cada noche en Mendizabala.

Entre las citas musicales previstas destacan las actuaciones de Etzakit, Leire Martínez, Soziedad Alkoholika, Neomak y Celtas Cortos.

No obstante, la parte de la programación podría verse afectada por la huelga de técnicos y técnicas de espectáculos convocada para este miércoles, jornada grande de las festividades. el paro genera incertidumbre sobre la celebración de aquellos actos y espectáculos que requieren medios técnicos, mientras el colectivo mantiene sus reivindicaciones para lograr un convenio laboral propio y denunciar la precariedad del sector.

Las fiestas concluirán en la madrugada del 9 al 10 de agosto, cuando Celedón regrese al campanario de San Miguel, poniendo fin a seis días de celebraciones en la capital alavesa.

Cobertura de EITB

EiTB ofrece una cobertura especial de las fiestas de La Blanca del 4 al 9 de agosto con retransmisiones en directo de algunos de sus actos más emblemáticos La programación arrancará este martes con la bajada de Celedón, que podrá seguir desde las 17:30 horas en ETB2, ETB ON y eitb.eus, con la narración de Amaiur Elizari y Gorka Ortiz de Urbina, mientras Leire Barriocanal y Garikoitz Suárez reivindican el ambiente desde la plaza de la Virgen Blanca.

La cobertura continuará el viernes con la bajada de Edurne y Celedón Txiki, en ETB1 y ETB ON, y concluirá en la madrugada del domingo con la subida de Celedón, también en directo.

Además, Gaztea organizará los conciertos de Etzakit (4 de agosto) y Neomak (7 de agosto) en la plaza de los Fueros. La programación especial se completará con las retransmisiones de las semifinales y la final del Torneo de Pelota de la Virgen Blanca, así como con la emisión del tradicional Concierto de Txistularis, en ETB ON.

Por su parte, Radio Vitoria volverá a volcarse en las fiestas de la capital alavesa con programas especiales y conexiones en directo desde distintos puntos de la ciudad para seguir los principales actos y el ambiente festivo.

Vitoria-Gasteiz Fiestas de La Blanca 2026 Eguraldia Sociedad

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