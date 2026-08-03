ACCIDENTE DE TRÁFICO
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Herida grave una mujer de 26 años en un accidente de tráfico en Lerín

El vehículo en el que viajaba se ha salido de la vía y ha dado varias vueltas de campana en la carretera NA-122.

lerin trafiko istripua
Estado en el que ha quedado el vehículo tras el accidente, en Lerín. Foto: Policía Foral.
Euskaraz irakurri: 26 urteko emakume bat larri zauritu da Lerinen, zirkulazio-istripu batean
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EITB

Última actualización

Una mujer de 26 años ha resultado herida grave esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico a la altura de Lerín (Navarra). 

Según ha informado el Gobierno de Navarra, el siniestro ha tenido lugar sobre las 19:30 horas en la carretera NA-122. Al parecer, el vehículo en el que viajaba la mujer se ha salido de la vía y ha dado varias vueltas de campana.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Lodosa, un equipo médico de Lerín y patrullas de la Policía Foral.

La joven ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresada con politraumatismos con pronóstico grave.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro. 

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