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El tramo de Deustu de los túneles de Artxanda volverá a abrir mañana

La Diputación Foral de Bizkaia ha mejorado el revestimiento y los sistemas de drenaje, las galerías de evacuación, así como la iluminación y los sistemas automáticos de incidentes. En otoño comenzará la actuación sobre el tramo de La Salve.
Artxandako tunela
Túneles de Artxanda. Imagen de archivo
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Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

El tramo entre Ugasko y Txorierri de los túneles de Artxanda volverá a estar abierto a partir de mañana, 4 de agosto, tras seis meses de obras, según ha explicado la Diputación Foral de Bizkaia. En otoño será el turno de una nueva actuación en el otro túnel principal, el que conecta Txorierri con La Salve.

30 000 vehículos utilizan esta conexión cada día, clave para ir desde Bilbao hasta el aeropuerto de Loiu, el Parque Tecnológico de Zamudio y toda la comarca de Txorierri.

En los seis meses de obras, la institución foral ha renovado integralmente la infraestructura, con trabajos de saneo, refuerzo e impermeabilización del revestimiento, la mejora de los sistemas de drenaje interno, la adecuación de las galerías de evacuación y la sustitución de las instalaciones y equipamientos de seguridad.

Asimismo, se han incorporado nuevas tecnologías adaptadas a los estándares europeos, entre ellas iluminación LED de bajo consumo, sistemas automáticos de detección de incidentes, detectores de gases y un sistema de gestión energética mediante placas solares.

Además, las obras permitirán un registro digital completo de la infraestructura, gracias a la creación de un modelo digital “BIM as built” de los túneles, un proyecto piloto de innovación, según ha explicado la Diputación, así como el desarrollo de un sistema de drenaje sostenible para reducir el impacto de las aguas de escorrentía sobre los cauces fluviales del entorno.

Bilbao Artxanda Corredor del Txorierri Tráfico Bizkaia Sociedad

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