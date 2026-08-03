CRISIS MIGRATORIA
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Sin refugio y sin alimentos: la crisis migratoria satura el CETI de Ceuta y desborda a las ONG

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18:00 - 20:00
Migrantes a la espera de una plaza en el CETI
Euskaraz irakurri: Babeslekurik eta janaririk gabe: migrazio-krisiak gainezka utzi du Ceutako migrazio-zentroa, eta GKEen gaitasuna ere gainditu du
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EITB

Última actualización

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado desde hace varios días. Cientos de migrantes procendentes tanto de Marruecos como de países del África subsahariana (como Sudán o Chad) permanecen a la espera en la playa de El Trampolín y en el exterior del  CETI tras quedarse sin plaza. Mientras, la presión migratoria desborda también la capacidad de atención de las ONG. Su prioridad es dar de comer a los migrantes que no han comido desde que llegaron, pero también se encargan de informarles sobre sus derechos. 

Migración España Marruecos Derechos humanos Sociedad

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