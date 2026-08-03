Fiestas de La Blanca
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Iñigo Etxezarreta sorprende en el Pregón de fiestas de Vitoria-Gasteiz interpretando ‘Zurekin Batera’ entre el público

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iñigo Etxezarretak harridura sortu du Gasteizko jaietako pregoian "Zurekin Batera" abestuz ikusleen artean

Última actualización

La Plaza Nueva ha sido testigo de la llamada a la fiesta realizada por el cantante de ETS, Iñigo Etxezarreta. Un pregón que ha congregado a miles de personas. Sobre el escenario ha estado acompañado por la txalaparta de Oreka TX, grupo encargado del espectáculo posterior. 

Vitoria-Gasteiz Sociedad

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