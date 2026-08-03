Iñigo Etxezarreta sorprende en el Pregón de fiestas de Vitoria-Gasteiz interpretando ‘Zurekin Batera’ entre el público

Saltar al agua es una práctica habitual en los puertos vascos, pero está prohibido. Y se están produciendo problemas de convivencia. En algunos puertos se han detectado conductas peligrosas y se han registrado daños en embarcaciones. El Gobierno Vasco advierte de la gravedad de la situación y avisa de que pueden imponerse multas de entre 2.000 y 12.000 euros.