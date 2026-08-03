Andre Maria Zuriaren jaiak
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Iñigo Etxezarretak "Zurekin Batera" abestu du Gasteizko jaietako pregoian

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Gasteizko Plaza Barria Iñigo Etxezarretaren pregoiaren lekuko izan da. ETSko abeslariak Zurekin Batera abestu du Oreka TX taldearekin batera.

Gasteiz Gizartea

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