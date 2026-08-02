Oiartzunen ustez pistolarekin egindako hiru lapurreten egilea atxilotu dute Hondarribian
23 urteko gaztea espetxeratu egin dute. Lapurretetan erabilitako arma fogeo-pistola bat zela egiaztatu dute.
Ertzaintzak 23 urteko gazte bat atxilotu du Hondarribian, ostiralean Oiartzunen indarkeria eta larderia erabiliz egindako ustezko hiru lapurreten egilea delakoan. Irungo Guardiako Epaitegiaren aginduz, espetxean sartu dute.
Hiru lapurreta goiz berean
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, lehen lapurreta saiakera auto-garbigune batean izan zen. Susmagarriak, aurpegia estalita eta pistola eskuan zuela, pertsona bati diru-zorroa emateko mehatxu egin zion. Biktimak diru-zorrorik ez zeramala ikusita, handik alde egin zuen.
Ondoren, herriko saltoki batean kutxa erregistrora iristen saiatu zen, baina ez zuen lortu. Handik gutxira, beste establezimendu batean sartu, eta barruan zuen dirua zeraman kutxa erregistratzailea lapurtu omen zuen, autoz ihes egin aurretik.
Hondarribian atzeman zuten
Ikerketaren ondorioz eta Ertzaintzak abian jarritako dispositiboari esker, larunbatean, 12:30 aldera, patruila batek susmagarriak erabilitakoaren deskribapenarekin bat zetorren ibilgailu bat aurkitu zuen Hondarribiko Guadalupe inguruan.
Barruan zihoan gizonezkoaren ezaugarriak ustezko lapurrarenekin bat zetozela ikusita, agenteek atxilotu egin zuten.
Atxilotu ondoren, Ertzaintzak egiaztatu zuen lapurretetan erabilitako arma fogeo-pistola bat zela. Gaztea indarkeria eta larderia erabiliz egindako hiru lapurreta delitu egotzita eraman dute epailearen aurrera, eta hark behin-behineko espetxealdia agindu du.
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