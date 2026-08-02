Testigantza berriek agerian utzi dituzte Mitikako zaindariek Kerman Villate hil aurretik behin eta berriz egindako erasoak
Gasteizko diskoteka horretako segurtasun-langileek Kerman hil aurreko hilabeteetan egindako eraso jakin batzuen berri eman dute lau gaztek Radio Euskadin, esklusiban, erreportaje batean. Kasu guztiak Ertzaintzaren aurrean salatu zituzten.
Radio Euskadik igande goizean zabaldutako erreportaje batek Gasteizko Mitika diskotekako hainbat bezeroren lekukotzak bildu ditu. Horien arabera, Kerman Villate hil aurreko hilabeteetan segurtasun-langileek eraso egin zieten. Villate 2025eko otsailaren 23ko goizaldean hil zen, diskotekako atezainetako batek emandako kolpe bortitz baten ondorioz.
Fikziozko izenekin babestutako lau gazte horien testigantzen arabera, erasoak bat-batekoak ziren, aldez aurretik inolako abisurik eman gabe eta indarkeria handiz. Horien testigantzak Ertzaintzaren aurrean aurkeztutako salaketek babesten dituzte, eta, kasu batzuetan, epaitegietara ere iritsi dira jada; beste batzuetan, berriz, prozedura judizialak zabalik daude oraindik.
Hitzik esan gabe egindako erasoak
Ildo horretatik, gertakari horiek ezagunak eta behin eta berriz errepikatzen ziren, gazteen lekukotzek berretsi dutenez. Horietako baten arabera, erasoa jaso ondoren artatu zuen pertsonak salaketa jartzera animatu zuen: "Salatu ezazue; hau astero gertatzen da hemen, kaosa da, eta salatu egin behar duzue".
Gazteetako baten hitzetan, kolpe bat jaso ostean hainbat minutuz konortea galdu zuen, beste zaindari batek igarotzeko baimena eman zion gune batetik diskotekatik irteten ari zela. Beste batek esan du hainbat atezainek eraso ziotela jaka berreskuratzera itzuli zenean. Hirugarren baten arabera, gerora Kerman Villateren heriotzan inplikatutako segurtasun-langile berak tinpanoa zulatu zion belarrondoko bat emanez.
Justiziarekiko etsipena
Javiren arabera, zaindariek "boxeo-zaku bat balitz bezala" jo zuten. Andoniren esanetan, ezer esateko astirik izan baino lehen, "kolpe bat eman eta lurrera erori nintzen", eta kolpearen ondorioz konortea galdu zuen. Joni, berriz, "belarrondoko handia" eman zioten, segurtasun-langileengana hurbildu zenean hitzik esan aurretik.
Kaltetuek adierazi dute ez daudela konforme gertatutakoa salatu ondoren jaso duten erantzun judizialarekin. Batzuen arabera, epaiketan zehar ezinezkoa izan zen ustezko erasotzailea identifikatzea, eta beste batzuen ustez, berriz, desinformatuta sentitu ziren edo prozedurarekin jarraitzeari uko egitera bultzatu zituzten. Zenbait kasutan, ebazpenak edo jarduketa judizialen garapena etsigarriak izan zitzaizkiela adierazi dute.
Jakinak ziren erasoak
Radio Euskadik jasotako testigantza guztiak Kerman Villateren heriotza eragin zuen erasoa baino lehenagoko gertaerei dagozkie. Elkarrizketatuak bat datoz iritzi batean: aurrekariak ikusita, neurriak lehenago hartu behar izan ziren horrelako gertakari gehiago gerta ez zitezen.
Erreportajean gogorarazi dutenez, Arartekoak berriki egindako txosten batek zalantzan jarri zuen Gasteizko Udalaren jarduna, ez zuelako jarrera proaktiboagorik izan aurrekarien aurrean. Txosten horren arabera, Udalak berak aitortu zuen Kerman Villate hil aurreko hilabeteetan Mitikako segurtasun-langileek bezeroei egindako erasoekin lotutako 13 esku-hartze izan zirela.
Testuinguru horretan, elkarrizketatutako gazteek esan dutenez, Ertzaintzak, Gasteizko Udaltzaingoak, larrialdi-zerbitzuek eta taxi-gidariek bazekiten diskoteka horren inguruan horrelako gertakariak behin eta berriz gertatzen zirela.
Zure interesekoa izan daiteke
Auroroek Andre Maria Zuriaren jaien etorrera iragarri dute
Urtero bezala, Gasteizko hirigunea eta Alde Zaharra zeharkatu dituzte zaindariaren omenezko kantuekin, jai-giroari hasiera emanez.
Gizon bat atxilotu dute Getxon, kalean emakume bati sexu erasoa egiten harrapatu ostean
Eraso matxista 05:00etan jazo da, Algorta auzoan, San Inazio jaietan. 19 urteko biktima Gurutzetako Ospitalera eraman dute.
Bizkaiko Aldundiak zisterna kamioiak eramango ditu Karrantzara ur hornidura bermatzeko
Astelehenetik ostiralera, 250 metro kubiko garraiatuko ditu egunero foru erakundeak Enkarterriko udalerriko hornidura bermatzen laguntzeko.
17 urteko gizonezko bat atxilotu dute Gipuzkoan, adingabeak estortsionatzen zituen 764 Sarearen Espainiako buruzagitzat jota
Ertzaintzak, Esquadra Mossoek eta Guardia Zibilak elkarlanean egindako operazioan atxilotu dute, 2026ko urtarrila eta apirila bitartean ikastetxeen, udalen eta beste erakunde batzuen aurkako mehatxu ugari bidali izana egotzita.
Ikuskizunetako teknikariek abuztuaren 5erako deitutako grebarekin bat egingo dute Gasteizko txosnek
45 ikuskizun izango dira txosnetan, eta, horrez gain, beste hamaika proposamen kolektibo ezberdinen eskutik. Dozenaka kolektibok eta ehunka boluntariok dihardute egunotan auzolanean txosna gunea egokitzen. Testuinguru horretan, ikuskizunetako eta ekitaldietako teknikariek abuztuaren 5erako deitutako greba egunarekin bat egingo dute.
Motor gidari bat hil da Lezon izandako trafiko istripu batean
Istripua GI-3440 errepidean gertatu da, Lezon, 18.00ak aldera. Osasun arloko langileak bertaratu dira, baina ezin izan dute suspertu, eta hil egin da. Istripuaren ondorioz, zirkulazioa eten egin behar izan dute bi noranzkoetan. Gertatutakoaren nondik norakoak ikertzen ari dira.
La Oreja de Van Goghen abestiak ardatz, Donostia ezagutzeko tour turistiko bat sortu dute
Lander Agirreurreta donostiarrarekin batera, pop talde ezagunaren abestietan aipatzen diren txokoak bisitatu ditugu.
Txosnetan ez da kontzerturik egongo abuztuaren 5ean Gasteizen, 14an Donostian eta 26an Bilbon
Kontzertu horiek bertan behera geratu dira ikuskizunetako langileek deitutako grebaren ondorioz.
Goizeko auto-ilaren ondoren, normaltasuna berreskuratu du zirkulazioak AP-8an eta A-1ean
Irteera operazioa dela eta, ibilgailu ugari pilatu dira goizean goizetik, Frantziatik penintsularen hegoaldera. Araban, A-1 autobidean, Gasteiz parean eta Madrilerako bidean sortu dira pilaketak.