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Testigantza berriek agerian utzi dituzte Mitikako zaindariek Kerman Villate hil aurretik behin eta berriz egindako erasoak

Gasteizko diskoteka horretako segurtasun-langileek Kerman hil aurreko hilabeteetan egindako eraso jakin batzuen berri eman dute lau gaztek Radio Euskadin, esklusiban, erreportaje batean. Kasu guztiak Ertzaintzaren aurrean salatu zituzten.

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Mitika diskoteka, Gasteizen. Artxiboko argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Radio Euskadik igande goizean zabaldutako erreportaje batek Gasteizko Mitika diskotekako hainbat bezeroren lekukotzak bildu ditu. Horien arabera, Kerman Villate hil aurreko hilabeteetan segurtasun-langileek eraso egin zieten. Villate 2025eko otsailaren 23ko goizaldean hil zen, diskotekako atezainetako batek emandako kolpe bortitz baten ondorioz.

Fikziozko izenekin babestutako lau gazte horien testigantzen arabera, erasoak bat-batekoak ziren, aldez aurretik inolako abisurik eman gabe eta indarkeria handiz. Horien testigantzak Ertzaintzaren aurrean aurkeztutako salaketek babesten dituzte, eta, kasu batzuetan, epaitegietara ere iritsi dira jada; beste batzuetan, berriz, prozedura judizialak zabalik daude oraindik.

Hitzik esan gabe egindako erasoak

Ildo horretatik, gertakari horiek ezagunak eta behin eta berriz errepikatzen ziren, gazteen lekukotzek berretsi dutenez. Horietako baten arabera, erasoa jaso ondoren artatu zuen pertsonak salaketa jartzera animatu zuen: "Salatu ezazue; hau astero gertatzen da hemen, kaosa da, eta salatu egin behar duzue".

Gazteetako baten hitzetan, kolpe bat jaso ostean hainbat minutuz konortea galdu zuen, beste zaindari batek igarotzeko baimena eman zion gune batetik diskotekatik irteten ari zela. Beste batek esan du hainbat atezainek eraso ziotela jaka berreskuratzera itzuli zenean. Hirugarren baten arabera, gerora Kerman Villateren heriotzan inplikatutako segurtasun-langile berak tinpanoa zulatu zion belarrondoko bat emanez.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Justiziarekiko etsipena

Javiren arabera, zaindariek "boxeo-zaku bat balitz bezala" jo zuten. Andoniren esanetan, ezer esateko astirik izan baino lehen, "kolpe bat eman eta lurrera erori nintzen", eta kolpearen ondorioz konortea galdu zuen. Joni, berriz, "belarrondoko handia" eman zioten, segurtasun-langileengana hurbildu zenean hitzik esan aurretik.

Kaltetuek adierazi dute ez daudela konforme gertatutakoa salatu ondoren  jaso duten erantzun judizialarekin. Batzuen arabera, epaiketan zehar ezinezkoa izan zen ustezko erasotzailea identifikatzea, eta beste batzuen ustez, berriz, desinformatuta sentitu ziren edo prozedurarekin jarraitzeari uko egitera bultzatu zituzten. Zenbait kasutan, ebazpenak edo jarduketa judizialen garapena etsigarriak izan zitzaizkiela adierazi dute.

Jakinak ziren erasoak

Radio Euskadik jasotako testigantza guztiak Kerman Villateren heriotza eragin zuen erasoa baino lehenagoko gertaerei dagozkie. Elkarrizketatuak bat datoz iritzi batean: aurrekariak ikusita, neurriak lehenago hartu behar izan ziren horrelako gertakari gehiago gerta ez zitezen.

Erreportajean gogorarazi dutenez, Arartekoak berriki egindako txosten batek zalantzan jarri zuen Gasteizko Udalaren jarduna, ez zuelako jarrera proaktiboagorik izan aurrekarien aurrean. Txosten horren arabera, Udalak berak aitortu zuen Kerman Villate hil aurreko hilabeteetan Mitikako segurtasun-langileek bezeroei egindako erasoekin lotutako 13 esku-hartze izan zirela.

Testuinguru horretan, elkarrizketatutako gazteek esan dutenez, Ertzaintzak, Gasteizko Udaltzaingoak, larrialdi-zerbitzuek eta taxi-gidariek bazekiten diskoteka horren inguruan horrelako gertakariak behin eta berriz gertatzen zirela.

Gasteiz Araba Salaketak Delituak Epaiketak Gizartea

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