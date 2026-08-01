Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, gazte bati lapurreta egiten eta hiltzen saiatzea egotzita
Atxilotua, 27 urtekoa, 21 urteko mutil baten furgonetan lapurreta egiten saiatu da lagun batekin, eta biktimak aurre egin die.
Ertzaintzak 27 urteko gizon bat atxilotu du ostiralean Gasteizen, 21 urteko gizon bat hiltzen saiatzea egotzita. Biktimari ebakiak egin dizkio besoetan, erasoari aurre egiten saiatu denean. Eraso egin aurretik, atxilotua eta beste pertsona bat biktimaren furgoneta indarrez irekitzen saiatu dira, barruan lapurtzeko asmoz, baina biktima barruan zegoen, eta aurre egin die.
Segurtasun Sailaren arabera, erasoa 19:45 aldera gertatu da, San Kristobal auzoan, unibertsitateen inguruan.
Bi pertsona hainbat ibilgailu indarrez irekitzen saiatu dira, barruan lapurtzeko asmoz, eta furgoneta baten atzeko aldea irekitzen saiatu direnean, barruan zegoen gaztea ibilgailutik atera da, eta aurre egin die.
Lehen borroka
Biktima ustezko lapurretako baten atzetik abiatu da, harrapatu egin du, eta borrokan hasi dira, kalean. Ustezko lapurrak mehatxu egin dio, eta biktima inguruko taberna batera sartu da; ustezko erasotzailea atzetik segika zuela.
Taberna barruan, erasotzaileak barrako edalontzi bat hartu du, hautsi, eta eraso egin dio. Biktima bere burua babesten saiatu da, besoak aurrean jarrita, eta erasotzaileak hainbat ebaki egin dizkio. Antza denez, erasotzailea lepo inguruan zauriak egiten ere saiatu da, eta belarri batean ere egin dio ebakia.
Borrokan ari zirela, biktima eta erasotzailea lurrera erori dira, eta orduan heldu dira bertara Ertzaintzaren patruilak, eta banandu egin dituzte.
Zauritua, Txagorritxura
Agenteak biktimak beso batean zuen odoljarioa geldiarazten saiatu dira, eta anbulantzia bat bidaltzeko eskatu dute. Bertan artatu ondoren, Txagorritxuko ospitalera eraman dute.
Ertzaintzak, bere aldetik, 27 urteko erasotzailea atxilotu, eta ertzain-etxera eraman du, beharrezko eginbideak egin eta epailearen esku uzteko.
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