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Ilara luzeak daude oraindik AP-8an, Irungo ordainlekuan, Bilborako noranzkoan

Irteera operazioa dela eta, ibilgailu ugari pilatu dira goizean goizetik, Frantziatik penintsularen hegoaldera. Araban, A-1 autobidean, Gasteiz parean eta Madrilerako bidean sortu dira pilaketak. 

Bilborako bidean sortu dira pilaketak. Argazkia: @trafikoaEJGV

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EITB

Azken eguneratzea

Abuztuaren 1a izaki, udako irteera operazio betean gaude, eta, ondorioz, ibilgailu ugari pilatu dira AP-8ko Irungo ordainlekuan (Gipuzkoa), Bilbora bidean; 8 kilometrorainoko ilarak sortu dira.

Trafiko Zuzendaritzak sare sozialen bidez zabaldu duenez, trafiko handia dago Frantzia aldetik penintsularen hegoaldera.

AP-8ko beste puntu batzuetan ere izan dira ilarak. 5 kilometrorainoko ilarak sortu dira Zarauzko ordainlekuan, eta Hernanin eta itziarren, gasolina zerbitzuguneen parean ere, pilaketak izan dira goizean; goiz erditik aurrera, baina, normaltasuna nagusitu da bertan.

Araban, A-1 autobidean, Gasteizen Madrilera bidean izan dira arazoak, 3 kilometrorainoko ilarak sortu baitira. 

Trafikoa Uda A8 Autobidea Irun Iparralde Gizartea

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