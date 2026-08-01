Siguen las retenciones en la AP-8, a la altura del peaje de Irun y en sentido Bilbao
Con motivo de la operación salida, desde primeras horas de este sábado se registra una gran afluencia de vehículos desde Francia hacia el sur de la península. También hay colas en la A-1, en Vitoria-Gasteiz.
La gran afluencia de vehículos con motivo de la operación salida de verano está provocando retenciones de hasta ocho kilómetros en el peaje de Irun (Gipuzkoa) de la AP-8, sentido Bilbao.
Según ha informado la Dirección de Tráfico en sus redes sociales, desde primeras horas de este sábado los numerosos vehículos que se trasladan desde Francia hacia el sur de la península están generando tráfico denso.
Asimismo, la afluencia de vehículos ha generado más retenciones en diferentes puntos de la AP-8. En el peaje de Zarautz (Gipuzkoa), se han registrado colas de hasta cinco kilómetros. En Hernani e Itziar, también ha habido atascos a la altura de la gasolinera. Sin embargo, en ambos puntos las colas han remitido por completo a media mañana, y se circula con normalidad.
En Álava, se registran retenciones de tres kilómetros en la A-1, a la altura de Vitoria-Gasteiz y en sentido Madrid.
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