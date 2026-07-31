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Será noticia: Operación salida de verano, crisis migratoria de Ceuta y La Oreja de Van Gogh en San Sebastián

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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Este fin de semana se espera una mayor afluencia de vehículos en las carreteras de Euskal Herria. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Udako irteera operazioa, migrazio krisia Ceutan eta La Oreja de Van Gogh Donostian
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 31 de julio de 2026:

- Operación salida de tráfico: El último día de julio es el inicio de las vacaciones para muchas personas y por ello se espera una gran afluencia de tráfico en las carreteras de Euskal Herria. Además, se espera un mayor flujo de vehículos en tránsito internacional.

- Crisis migratoria de Ceuta: El Gobierno español ha rechazado activar la emergencia de interés nacional por la entrada de miles de personas desde Marruecos a Ceuta. Sin embargo, el Ejecutivo ha enviado a las Fuerzas Armadas y ha cerrado la frontera entre Marruecos y Melilla. 

- La Oreja de Van Gogh en San Sebastián: La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero al frente regresa a San Sebastián dentro de la gira "Tantas cosas que contar". El grupo ofrecerá dos conciertos hoy y mañana en Illunbe. 

Tráfico Migración Música Sociedad

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