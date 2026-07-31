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Albiste izango dira: Udako irteera operazioa, migrazio krisia Ceutan eta La Oreja de Van Gogh Donostian

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

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Ibilgailuen joan-etorri handia espero da asteburu honetan Euskal Herriko errepideetan. Artxiboko argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 31n, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Udako irteera operazioa: Uztaileko azken eguna oporren hasiera da askorentzat eta hori dela eta, joan etorri handiko eguna izatea espero da Euskal Herriko errepideetan. Europatik Portugalera eta Afrika iparraldera doan nazioarteko trafikoa ere handia izatea aurreikusten da. 

-Migrazio krisia CeutanEspainiako Gobernuak baztertu egin du larrialdi egoera ezartzeko aukera baina militarrak bidali ditu Ceutara. Halaber, itxi egin du Marokoren eta Melillaren arteko muga, azken orduetan milaka lagunek muga gurutzatu eta gero. 

- La Oreja de Van Gogh DonostianLa Oreja de Van Gogh taldea Amaia Montero jatorrizko abeslaria atzera taldean dela Donostiara itzuliko da. "Tantas cosas que contar" biraren barruan bi kontzertu eskainiko ditu gaur-biharretan Ilunben.  

Trafikoa Migrazioa Musika Gizartea

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