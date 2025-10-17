La Oreja de Van Gogh taldeak maiatzaren 9an ekingo dio itzulerako birari, BECen
Donostiar taldeak uztailaren 31n joko du Gipuzkoako hiriburuan, Illunben, eta azaroaren 20an Iruñean. Sarrerak astelehenean, urriak 20, jarriko dira salgai.
La Oreja de Van Gogh taldeak Amaia Montero jatorrizko abeslaria atzera taldera ekarriko duen biraren lehen datak iragarri ditu gaur, ostiralarekin. Lehen kontzertua maiatzaren 9an izango da Barakaldon, BEC!en.
Taldeak klasikoz beteta egongo diren kontzertuak agindu ditu: "Cuídate", "La Playa", "Puedes contar conmigo", "Rosas", "20 de enero"... Eta emanaldiotarako sarrerak astelehenean, urriak 20, jarriko dituzte salgai; ohiko tiketen prezioa 45 eta 72 euro artekoa izango da (gehi "banaketa gastuak"), eta VIP paketeena 110 eta 290 artekoa.
Barakaldon hasi ondoren, Tantas Cosas que Contar bira Donostiara (Illunbe, uztailak 31) eta Iruñera (Nafarroa Arena, azaroak 20) iritsiko da.
La Oreja de Van Goghek aste honetan bertan iragarri du Amaia Montero taldeko jatorrizko abeslaria bueltan dela, beren bideak aldendu eta 17 urtera. Pablo Benegas taldeko gitarristak, bestalde, taldean jarraituko du, baina ez du bira honetan parte hartuko.
“Berriz batuta egotea magikoa da guretzat, eta partekatu egin nahi dugu. Gaur inoiz baino gehiago, gure kantuak eskutan hartu eta mundura irten nahi dugu, gau batez milaka izan eta zuekin batera kantatu, bizitza behin bizitzen dela, hemen eta orain gertatzen dela guztia”, adierazi du taldeak ohar batean.
