Laja trikitilariaren saioak diskora ekarri dituzte

"Laja. Ordu txikitako saioak" diskoan, Lajaren etxeko grabazioak diskora ekarri ditu Elkar argitaletxeak.
"Laja. Ordu txikitako saioak" lan bikoitzean, Iñaki Garmendia "Laja" 2019an zendu zen azkoitiar musikariaren etxeko grabazioak diskora ekarri ditu Elkar argitaletxeak, Anjel Valdesek doinuok sailkatu eta gero.

