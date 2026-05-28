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Editan en un disco las grabaciones caseras del trikitilari Laja

"Laja. Ordu txikitako saioak" diskoan, Lajaren etxeko grabazioak diskora ekarri ditu Elkar argitaletxeak.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Laja trikitilariaren saioak diskora ekarri dituzte

Última actualización

En el doble disco "Laja. Ordu txikitako saioak", la editorial Elkar edita las grabaciones caseras del músico azkoitiarra Iñaki Garmendia "Laja", fallecido en 2019, tras una selección realizada por Anjel Valdés. 

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