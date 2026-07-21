El Bilbao Blues Festival llenará El Arenal con una decena de conciertos gratuitos
La quinta edición del Bilbao Blues Festival ofrecerá del 24 al 26 de julio una decena de conciertos gratuitos en El Arenal. Este año, la cita reconocerá la trayectoria de la banda vizcaína Travellin' Brothers, cuyos integrantes recibirán la tradicional txapela del Premio Bilbao Blues Festival 2026.
El director del festival, Carlos Malles, ha destacado que la programación “busca ser un festival diferenciador y no traer a las bandas habituales que están recorriendo el resto de festivales”. En esta línea, ha incidido en que el objetivo es ofrecer un evento “en el que se pueda disfrutar de diferentes estilos dentro del blues o de músicas afines”.
Programación del Bilbao Blues Festival
Viernes 24 de Julio
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19:00 h - The Cherry Boppers & Patricia Reckless | Escenario Keler | Apertura oficial del festival.
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20:45 h - Mark Hummel's Blues Blowout | Escenario Keler | Concierto del armonicista estadounidense junto a su banda.
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22:30 h - Judith Hill | Escenario Keler | La vocalista y multiinstrumentista que ha colaborado con Michael Jackson y Prince.
Sábado 25 de Julio
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11:00 h - Conferencia de Héctor Martínez | Museo Guggenheim Bilbao (Auditorio) | Charla titulada "Underground Railroad: conductoras del tren de la libertad, sus canciones y símbolos", con la participación de Mayka Edjole y Alex Caporuscio.
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12:30 h - Ian Siegal Electric Band | Espacio Volotea (Kiosco) | Sesión vermú con el prestigioso guitarrista británico.
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14:00 h - Blues Train | Espacio Volotea (Kiosco) | Combo especial de músicos nacionales con Txako Jones, Mingo Balaguer o Paul San Martín.
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19:00 h - Ivan Singh | Escenario Keler | Concierto del guitarrista y cantante argentino.
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20:45 h - Bilbao All Star Blues Band | Escenario Keler | Espectáculo único con leyendas norteamericanas: Bob Stroger, Willie Buck, Teeny Tucker, Jimi Primetime Smith, Anthony Geraci, Wes Starr y Bob Corritore.
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22:30 h - Travellin' Brothers | Escenario Keler | Entrega del V Premio Bilbao Blues Festival y concierto de la gran banda local.
Domingo 26 de Julio
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11:30 h - Clases populares de baile Boogie Woogie | Espacio Volotea (Kiosco) | Sesión abierta al público a cargo de Carlos Etxebarria (Escuela Swing Portugalete).
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12:30 h - Skyler Saufley | Espacio Volotea (Kiosco) | Concierto de jump, swing y blues de la costa oeste.
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14:00 h - Bilbao All Star Blues Band | Espacio Volotea (Kiosco) | Segundo pase en formato matutino.
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19:30 h - III Volotea Blues Challenge | Espacio Volotea (Kiosco) | Final del concurso nacional con Chino Swingslide Quartet, Cooking Raw Blues, Danny Boy Blues Band y The Ubangi Stomp.
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