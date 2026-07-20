22-26 julio
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El jazz ambienta San Sebastián de la mano de Pat Metheny, Diana Krall y Marcus Miller

La 61ª edición del Festival de Jazz ofrecerá 77 conciertos entre los días 22 y 26 de julio, 47 de los cuales serán gratuitos. El premio Donostiako Jazzaldia irá a para a David Murray, Joe Lovano y a Miguel Martín, directo del certamen en su último año en el cargo. 

Diana Krall Donostiako Jazzaldia
Diana Krall actuará el 26 de julio en el Kursaal
Euskaraz irakurri: Jazza ozen Donostian, Pat Metheny, Diana Krall eta Marcus Millerren eskutik
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EITB

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La 61ª edición de Festival de Jazz de San Sebastián inundará de jazz la ciudad entre los días 22 y 26 de julio en los 12 escenarios que acogerán un total de 77 conciertos, 47 de ellos gratuitos y 30 de grupos y artistas vascos. 

El Auditorio Kursaal será sede de cuatro grandes citas los días 23, 24, 25 y 26 de julio: Samara Joy (18:30), Nils Petter Molvaer (18:30), Pat Metheny con el proyecto Side-Eye III+ (18:30) y Diana Krall (17:30); las entradas para estas dos últimas actuaciones (70 euros) están agotadas.

En la plaza de la Trinidad, se podrá disfrutar de un cartel compuesto por David Murray + Joe Lovano 's Paramount Quartet (23 de julio, 21:00), Azar Lawrence + Cécile McLorin Salvant (24 de julio, 21:00), Charles Tolliver + Marcus Miller (25 de julio, 21:00, entradas agotadas) y Vincent Peirani + Erik Truffaz & Antonio Lizana.

Marcus Miller y Erik Truffaz y Antonio Lizana ofrecerán conciertos especiales en homenaje a Miles Davis, We Want Miles! en el caso del bajista neoyorquino y New Sketches of Spain por parte de Truffaz y Lizana, mientras que Azar Lawrence y Charles Tolliver rendirán homenaje en sus recitales a otro gigante, John Coltrane.

En la programación gratuita actuarán, entre otros, Lisa Ono, Annie & The Caldwells, Marco Mezquida, Boskote Astor Piazzolla, The International Classic Jazz Allstars y Amphitrio.

En la playa de la Zurriola, además, se podrá disfrutar de las propuestas vascas ETS (22 de julio, 23:30), Kokoshca (24 de julio, 21:00), Nøgen (25 de julio, 21:00) y Hofe (25 de julio, 23:30), entre otras.

Los premios del Festival de Jazz de San Sebastián los recibirán los saxofonistas David Murray y Joe Lovano, y también Miguel Martín, responsable de dirigir el Jazzaldia entre 1984 y 2026. 

Pat Metheny, Diana Krall y Marcus Miller, en el Festival de Jazz de San Sebastián
ETS, Nøgen, Hofe, Danielle Nicole e Ibibio Sound Machine, en el Festival de Jazz de La Zurriola
El Festival de Jazz de San Sebastián premiará a David Murray, Joe Lovano y Miguel Martín
Festival de Jazz 2025 Conciertos Donostia-San Sebastián Música

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