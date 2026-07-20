El jazz ambienta San Sebastián de la mano de Pat Metheny, Diana Krall y Marcus Miller
La 61ª edición del Festival de Jazz ofrecerá 77 conciertos entre los días 22 y 26 de julio, 47 de los cuales serán gratuitos. El premio Donostiako Jazzaldia irá a para a David Murray, Joe Lovano y a Miguel Martín, directo del certamen en su último año en el cargo.
La 61ª edición de Festival de Jazz de San Sebastián inundará de jazz la ciudad entre los días 22 y 26 de julio en los 12 escenarios que acogerán un total de 77 conciertos, 47 de ellos gratuitos y 30 de grupos y artistas vascos.
El Auditorio Kursaal será sede de cuatro grandes citas los días 23, 24, 25 y 26 de julio: Samara Joy (18:30), Nils Petter Molvaer (18:30), Pat Metheny con el proyecto Side-Eye III+ (18:30) y Diana Krall (17:30); las entradas para estas dos últimas actuaciones (70 euros) están agotadas.
En la plaza de la Trinidad, se podrá disfrutar de un cartel compuesto por David Murray + Joe Lovano 's Paramount Quartet (23 de julio, 21:00), Azar Lawrence + Cécile McLorin Salvant (24 de julio, 21:00), Charles Tolliver + Marcus Miller (25 de julio, 21:00, entradas agotadas) y Vincent Peirani + Erik Truffaz & Antonio Lizana.
Marcus Miller y Erik Truffaz y Antonio Lizana ofrecerán conciertos especiales en homenaje a Miles Davis, We Want Miles! en el caso del bajista neoyorquino y New Sketches of Spain por parte de Truffaz y Lizana, mientras que Azar Lawrence y Charles Tolliver rendirán homenaje en sus recitales a otro gigante, John Coltrane.
En la programación gratuita actuarán, entre otros, Lisa Ono, Annie & The Caldwells, Marco Mezquida, Boskote Astor Piazzolla, The International Classic Jazz Allstars y Amphitrio.
En la playa de la Zurriola, además, se podrá disfrutar de las propuestas vascas ETS (22 de julio, 23:30), Kokoshca (24 de julio, 21:00), Nøgen (25 de julio, 21:00) y Hofe (25 de julio, 23:30), entre otras.
Los premios del Festival de Jazz de San Sebastián los recibirán los saxofonistas David Murray y Joe Lovano, y también Miguel Martín, responsable de dirigir el Jazzaldia entre 1984 y 2026.
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