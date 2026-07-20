El jazz ambienta San Sebastián de la mano de Pat Metheny, Diana Krall y Marcus Miller

La 61ª edición de Festival de Jazz de San Sebastián inundará de jazz la ciudad entre los días 22 y 26 de julio en los 12 escenarios que acogerán un total de 77 conciertos, 47 de ellos gratuitos y 30 de grupos y artistas vascos.

El Auditorio Kursaal será sede de cuatro grandes citas los días 23, 24, 25 y 26 de julio: Samara Joy (18:30), Nils Petter Molvaer (18:30), Pat Metheny con el proyecto Side-Eye III+ (18:30) y Diana Krall (17:30); las entradas para estas dos últimas actuaciones (70 euros) están agotadas.

En la plaza de la Trinidad, se podrá disfrutar de un cartel compuesto por David Murray + Joe Lovano 's Paramount Quartet (23 de julio, 21:00), Azar Lawrence + Cécile McLorin Salvant (24 de julio, 21:00), Charles Tolliver + Marcus Miller (25 de julio, 21:00, entradas agotadas) y Vincent Peirani + Erik Truffaz & Antonio Lizana.

Marcus Miller y Erik Truffaz y Antonio Lizana ofrecerán conciertos especiales en homenaje a Miles Davis, We Want Miles! en el caso del bajista neoyorquino y New Sketches of Spain por parte de Truffaz y Lizana, mientras que Azar Lawrence y Charles Tolliver rendirán homenaje en sus recitales a otro gigante, John Coltrane.

En la programación gratuita actuarán, entre otros, Lisa Ono, Annie & The Caldwells, Marco Mezquida, Boskote Astor Piazzolla, The International Classic Jazz Allstars y Amphitrio.

En la playa de la Zurriola, además, se podrá disfrutar de las propuestas vascas ETS (22 de julio, 23:30), Kokoshca (24 de julio, 21:00), Nøgen (25 de julio, 21:00) y Hofe (25 de julio, 23:30), entre otras.

Los premios del Festival de Jazz de San Sebastián los recibirán los saxofonistas David Murray y Joe Lovano, y también Miguel Martín, responsable de dirigir el Jazzaldia entre 1984 y 2026.