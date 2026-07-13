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Olatz Salvador anuncia que será intervenida por un aneurisma

La música donostiarra ha explicado que tiene una dilatación en una arteria que va del corazón al cerebro, por lo que será objeto de una intervención quirúrgica.
'GU' berezia, Ura Bere Bideanetik
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EITB

Última actualización

Olatz Salvador ha anunciado en redes sociales que tiene un aneurisma. La música donostiarra ha explicado en una publicación en Instagram que sufre una dilatación en una arteria que va del corazón al cerebro, y que, por ello, será sometida a una intervención quirúrgica.

“Lo que es la vida, publico un disco llamado ‘Zainak eman’ y me notifican que también tengo una dilatación en una arteria que va del corazón al cerebro”, explica la guitarrista y cantante.

Ante el diagnóstico, se ha mostrado “muy agradecida con quienes me rodean, con todo lo que me ha dado la vida y, cómo no, con el privilegio de tener un sistema de salud pública”.

Ha dado las gracias, además, por todo el apoyo: “El amor que estoy recibiendo me emociona profundamente. Os quiero mucho”.

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