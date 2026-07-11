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Robbie Williams demuestra en el BBK Live que sigue siendo el rey

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BILABAO, 10/07/2027.- El cantante y compositor británico Robbie Williams, durante el concierto ofrecido este viernes en el Bilbao BBK Festival. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Robbie Williamsek erregea izaten jarraitzen duela erakutsi du BBK Liven
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EITB

Última actualización

El cantante británico ha presentado en Kobetamendi su último trabajo, en una gran fiesta del pop, con un espectáculo arrollador en el que ha combinado música, humor, nostalgia y fútbol. Williams ha demostrado así en el BBK Live que sigue siendo el rey.

Bilbao BBK Live 2026 Bilbao Bizkaia Ocio Música

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