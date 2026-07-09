Bilbao BBK Live
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Jose Gonzalez enciende la música del Bilbao BBK Live

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jose Gonzalezek piztu du Bilbao BBK Liveko musika

Última actualización

El cantautor sueco ofreció anoche un concierto en el Museo Guggenheim Bilbao, dentro del ciclo Bereziak del festival Bilbao BBK Live. Los altavoces comenzarán a rugir este jueves en Kobetamendi, y la música no cesará en la ciudad hasta el próximo domingo. 

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