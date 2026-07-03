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El saxofón de Camille Thurman protagoniza la segunda noche del Getxo Jazz

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Camille Thurmanen saxofoia, Getxo Jazzeko bigarren kontzertuko protagonista

Última actualización

Camille Thurman & The Darrell Green Quartet han sido los encargados de actuar en Muxikebarri durante la segunda jornada del festival de jazz de Getxo. Thurman, primera mujer de la prestigioso Jazz at Lincoln Center Orchestra, ha tocado acompañada por el cuarteto del legendario batería de post-bop Darrell Green: Gregory Glassman (trompeta), Paul Beaundry (bajo) y David Bryant (piano).

Getxo Festival de Jazz 2025 Conciertos Música

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