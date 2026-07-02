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El pianista Moisés P. Sánchez inaugura el festival Getxo Jazz

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Moises P. Sanchez pianistak Getxo Jazz ireki du

Última actualización

El músico madrileño ha presentado en Muxikebarri su proyecto "Dedication II" junto a Javier Vercher (saxo tenor), Toño Miguel (contrabajo), Naima Acuña (batería) y Cristina Mocha (artista invitada a la voz).

Festival de Jazz 2025 Conciertos Getxo Música

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