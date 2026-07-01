Las labores de rescate continúan en Venezuela, una semana después de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que ocurrieron el pasado miércoles 24 de junio. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha actualizado las cifras de la tragedia: por el momento, se contabilizan 2295 muertos y 11 267 heridos. Sin embargo, el Gobierno venezolano sigue sin informar sobre el número de desaparecidos.

La tragedia de Venezuela ha entrado en otra fase. A partir de las 72 horas, las probabilidades de encontrar a personas con vida bajan drásticamente, según los expertos.

Por lo tanto, trascurridas casi 160 horas, aunque muchos rescatistas continúan trabajando, algunos equipos internacionales han comenzado a regresar a sus países. Ejemplo de ello es el grupo neerlandés, que ha anunciado que da por concluida su misión en el país suramericano.

Críticas y enfado por la falta de medios

No obstante, los equipos de rescate no han llegado a todos los edificios derrumbados. En algunos lugares son civiles no experimentados, familiares y vecinos, los que están trabajando entre escombros con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea fallecidos, para darles una sepultura digna.

En La Guaira, el estado más devastado por la tragedia, hay familias que han alquilado equipos con excavadoras para continuar desescombrando, llegando a pagar unos 1000 dólares al día por ello.

En esta situación, el enfado con el Gobierno comienza a extenderse entre los familiares de los desaparecidos y afectados por los terremotos, por la falta de medios y coordinación tanto en las labores de rescate como en la atención a los supervivientes. Los saqueos y robos también tensionan el ambiente entre los vecinos afectados.