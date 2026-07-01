A una semana de los terremotos, Venezuela contabiliza 2295 muertos y más de 11 200 heridos
A pesar de que han pasado siete días, los equipos de rescate no han podido llegar a todos los edificios derrumbados. En muchos casos, son familiares y vecinos los que están trabajando entre escombros y el enfado por la falta de ayuda comienza a extenderse.
Las labores de rescate continúan en Venezuela, una semana después de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que ocurrieron el pasado miércoles 24 de junio. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha actualizado las cifras de la tragedia: por el momento, se contabilizan 2295 muertos y 11 267 heridos. Sin embargo, el Gobierno venezolano sigue sin informar sobre el número de desaparecidos.
La tragedia de Venezuela ha entrado en otra fase. A partir de las 72 horas, las probabilidades de encontrar a personas con vida bajan drásticamente, según los expertos.
Por lo tanto, trascurridas casi 160 horas, aunque muchos rescatistas continúan trabajando, algunos equipos internacionales han comenzado a regresar a sus países. Ejemplo de ello es el grupo neerlandés, que ha anunciado que da por concluida su misión en el país suramericano.
Críticas y enfado por la falta de medios
No obstante, los equipos de rescate no han llegado a todos los edificios derrumbados. En algunos lugares son civiles no experimentados, familiares y vecinos, los que están trabajando entre escombros con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea fallecidos, para darles una sepultura digna.
En La Guaira, el estado más devastado por la tragedia, hay familias que han alquilado equipos con excavadoras para continuar desescombrando, llegando a pagar unos 1000 dólares al día por ello.
En esta situación, el enfado con el Gobierno comienza a extenderse entre los familiares de los desaparecidos y afectados por los terremotos, por la falta de medios y coordinación tanto en las labores de rescate como en la atención a los supervivientes. Los saqueos y robos también tensionan el ambiente entre los vecinos afectados.
El momento en el que interceptan a un policía robando dinero entre los escombros del terremoto en Venezuela
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), parte de la oposición venezolana, ha insistido en “las graves debilidades del Estado para responder a una emergencia de esta magnitud, consecuencia de años de deterioro institucional que hoy pagamos los venezolanos".
Mientras, miles de civiles han conformado redes de ayuda para los afectados, que incluyen desde la creación de páginas digitales con los nombres de los supervivientes o fallecidos, hasta la apertura de centros de acopio para recibir donaciones y transportar a los necesitados.
La opositora María Corina Machado, por ejemplo, promueve una página web para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos. Hasta el momento, la plataforma registra 40.668 personas que aún no han establecido contacto con sus seres queridos.
La presidenta Delcy Rodríguez ha declarado el duelo nacional durante 7 días a partir de este miércoles.
Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, 80 870 familias han sido atendidas y en el lugar trabajan 26 121 efectivos venezolanos, 3660 rescatistas extranjeros, 148 perros y 49 vehículos de apoyo. En cuanto a los daños causados en viviendas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha realizado una estimación preliminar de 6700 millones de dólares.
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12 721 familias han quedado damnificadas y un total de 774 edificios se han visto afectados o han quedado colapsados. Las personas fallecidas se elevan a 1450 y 3150 las personas heridas. 2624 rescatistas internacionales siguen las labores de búsqueda de supervivientes.
Se elevan a 1450 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela
Asimismo, hay 3150 personas heridas, 12 721 familias han quedado damnificadas y un total de 774 edificios se han visto afectados o han quedado colapsados. El número de rescatistas internacionales se ha elevado a 2624.
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