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El puerto de La Guaira se ha convertido en una morgue improvisada para la identificación de las personas fallecidas

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(Foto de ARCHIVO) 26 June 2026, Venezuela, La Guaira: People search for survivors amid the rubble following devastating earthquakes in Venezuela. Photo: Javier Campos/ Javier Campos/ DPA 26/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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Euskaraz irakurri: La Guairako portua gorputegi inprobisatu bihurtu da hildako pertsonak identifikatzeko
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Las labores de rescate continúan en Venezuela, pero cada vez son menos las personas que encuentran con vida. Las morgues de los hospitales se han desbordado y el puerto de La Guaira se ha convertido en una morgue improvisada. Desde allí, los cuerpos identificados son enviados a Caracas.

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