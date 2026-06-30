El puerto de La Guaira se ha convertido en una morgue improvisada para la identificación de las personas fallecidas
Las labores de rescate continúan en Venezuela, pero cada vez son menos las personas que encuentran con vida. Las morgues de los hospitales se han desbordado y el puerto de La Guaira se ha convertido en una morgue improvisada. Desde allí, los cuerpos identificados son enviados a Caracas.
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La devastación tras el terremoto de Venezuela, desde el aire
12 721 familias han quedado damnificadas y un total de 774 edificios se han visto afectados o han quedado colapsados. Las personas fallecidas se elevan a 1450 y 3150 las personas heridas. 2624 rescatistas internacionales siguen las labores de búsqueda de supervivientes.
Se elevan a 1450 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela
Asimismo, hay 3150 personas heridas, 12 721 familias han quedado damnificadas y un total de 774 edificios se han visto afectados o han quedado colapsados. El número de rescatistas internacionales se ha elevado a 2624.
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