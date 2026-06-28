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La Unión Europea envía 5 millones de euros a Venezuela

Varios Estados miembros han desplegado equipos de rescate, bomberos y personal médico; mientras tanto, el sistema de satélites Copernicus presta apoyo a los equipos de emergencia.
AME5338. LA GUAIRA (VENEZUELA), 27/06/2026.- Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos
Varios Estados miembros han enviado personal de rescate. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Europar Batasunak 5 milioi euro bidali ditu Venezuelara
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Agencias | EITB

Última actualización

La alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha informado este domingo de que la UE ha movilizado 5 millones de euros en ayuda de emergencia para las comunidades afectadas en Venezuela. Según Kallas, también se ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, gracias al cual varios Estados miembros, entre ellos España, han desplegado equipos de búsqueda y rescate, bomberos y personal médico.

La jefa de la diplomacia europea también ha asegurado que el sistema de satélites Copernicus del bloque comunitario está prestando apoyo a los equipos de emergencia, ayudando a cartografiar los daños y a dirigir la ayuda hacia donde más se necesita. "Europa está del lado de Venezuela en estos momentos de necesidad", ha agregado.

Kallas ha mantenido también una conversación telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le ha transmitido "la plena solidaridad de la UE" tras los fuertes seísmos que han azotado el país, y “las más sinceras condolencias a las familias de quienes han perdido a sus seres queridos”. 

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